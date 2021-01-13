Ново-Огарево, Московская область, , 15:40 — REGNUM Российская антикоронавирусная вакцина показала себя лучшей в мире, её преимущества подтверждены практикой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 января на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

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Российский лидер подчеркнул, что никакие другие подобные препараты не показали такой уровень защиты и такую степень безопасности. Это говорит о безусловном успехе отечественных специалистов.

Глава государства поручил выяснить, как вакцина будет действовать в условиях, когда появляются новые варианты вируса SARS-CoV-2. Над выявлением таких штаммов работают учёные, добавил он.