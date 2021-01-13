Москва, , 15:33 — REGNUM Российские дипломаты предпринимают усилия по освобождению граждан РФ, которые ранее были задержаны в Южном Судане. Об этом 13 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Уганде и Южном Судане находится на связи с российскими гражданами и предпринимает усилия по их освобождению», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 13 января, власти Южного Судана арестовали российского блогера Илью Варламова и четверых его спутников, также граждан РФ.

По словам блогера, он и его спутники прибыли в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу страны Джубу. В их багаже обнаружили пульт от беспилотного аппарата, который у Варламова изъяли ранее в Уганде. В итоге группе российских граждан объявили об аресте.