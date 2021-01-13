Париж, , 16:38 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции сообщило о депортации семи несовершеннолетних граждан Сирии на родину. Об этом в среду, 13 января, сообщает Le Figaro.

МИД Франции опубликовал коммюнике, в котором сообщается о депортации «особенно уязвимых» несовершеннолетних граждан Сирии. Во время своего пребывания во Франции их судьбой занимались «судебные органы» и «социальные службы».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Комитет ООН по правам ребенка опубликовал доклад, в котором возложил на Францию ответственность за детей граждан Франции, удерживаемых джихадистами в Сирии, и обвинил Париж в том, что он не предпринимает достаточно мер, чтобы защитить детей от такой опасности.

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