Москва, , 15:32 — REGNUM Российский президент Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшей 11 января Москве. Об этом информирует 13 января пресс-служба Кремля.

Путин рассказал Эрдогану по телефону о трёхсторонней встрече, посвящённой реализации соглашения по Нагорному Карабаху, которое Россия, Азербайджан и Армения заключили 9 ноября 2020 года. Он подчеркнул, что один из главных результатов встречи — подтверждение Алиевым и Пашиняном настроя на нормализацию отношений, налаживание мирной жизни в регионе, разблокирование хозяйственных и транспортных связей.

«С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении», — говорится в сообщении.

Глава Турции выразил поддержку усилиям России по урегулированию в Карабахе. Он высказался за продолжение координации действий России и Турции, указали в Кремле.