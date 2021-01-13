Брюссель,
13 января 2021, 15:18 — REGNUM В отношениях с ЕС новая американская администрация будет стелить мягче, чем администрация Трампа, но вот будет ли Европе мягче спаться — это вопрос, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 января, комментируя сообщения о причинах отмены визита госсекретаря США Майка Помпео в ЕС.
Ранее Reuters сообщил, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн и представители
властей
Евросоюза выразили нежелание встречаться с Помпео, в связи с чем Госдепартамент
США
и отменил его запланированный визит в Европу.
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«Нежелание европейцев достойно принять у себя госсекретаря США Помпео, который, видимо, хотел попрощаться с партнёрами, показательна. Администрация Трампа принесла немало неприятностей и Европейскому союзу в целом, и отдельным его членам, с ней было неудобно работать, некоторые её представители, как, например, бывший посол США в ФРГ Греннел, вели себя просто оскорбительно…
Стиль Дональда Трампа остался позади, новая американская администрация будет стелить мягче, но вот будет ли Европе мягче спаться, — это вопрос. Думаю, что не будет. Политический кризис в Америке будет усугубляться, экономика — деградировать, упавший международный авторитет США уже серьёзно осложнил их международную политику, и американцы, уверен, «по-братски» будут переваливать груз этих проблем на своих европейских союзников«, — отметил Михаил Демурин.