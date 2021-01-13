Москва, , 16:11 — REGNUM Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана зарегистрироваться в мессенджерах Тelegram и BIP вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 января в социальной сети Facebook.

«Это логично. Цифровые монополии, пытающиеся блокировать миллионы «неправильных», делают услугу своим конкурентам», — поделился мнением Egor L.

Многие пользователи предположили, что к такому решению Эрдоган пришёл после того, как президент США Дональд Трамп перешёл на использование Telegram после того, как другие сервисы ограничили ему доступ.

«Популярность телеграмма резко увеличилось из-за Трампа, так как данный сервис не заблочил президента США, как другие», — считает Виктория О.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что теперь западные страны начнут усиленно давить на руководство Telegram. По их мнению, это одна из немногих площадок, которая не идёт в общем тренде.

«Интересно, как скоро западные корпорации начнут гасить телеграмм также как Хуавэй? Естественно в рамках добросовестной конкуренции и здоровых рыночных отношений», — задаётся вопросом Vadim B.

Часть пользователей отметили, что если руководители государств, чьи персоны не сильно жалуют среди «западного истеблишмента», стали обращать своё внимание на Telegram, то данный мессенджер попадает под вероятную угрозу санкций.

«Ну ежели Телегу из-за этих вновь поступающих убьют. Мы им этого никогда не простим», — пишет Zhenya K.

Напомним, 12 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP.