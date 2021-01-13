Кампала, , 15:28 — REGNUM Власти США не направят наблюдателей на всеобщие выборы в Уганде в четверг, 14 января, поскольку 75% их запросов на аккредитацию наблюдателей были отклонены избирательной комиссией. Об этом 13 января посол США в Уганде Натали Браун написала на своей странице в Twitter.

Она сообщила, что Избирательная комиссия Уганды не представила никаких объяснений своего решения, несмотря на многочисленные просьбы. Дипломат добавила, что только «небольшая, случайно выбранная часть наших наблюдателей» была одобрена в команде из 88 человек.

«В отсутствие активного участия наблюдателей, особенно угандийских наблюдателей, которые несут ответственность перед своими согражданами, выборы в Уганде будут лишены подотчетности, прозрачности и доверия, которые обеспечивают миссии наблюдателей», — добавила она.

На этих выборах жители Уганды будут избирать членов парламента и президента. Действующий президент Уганды Йовери Мусевени, который находится у власти уже 35 лет, будет баллотироваться на шестой срок.

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