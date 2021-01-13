Киев, , 15:21 — REGNUM Визит президента Молдавии в Киев представлял собой довольно странное политическое действие, заявил в своем комментарии 13 января политический эксперт Семен Уралов.

Политолог отметил, что в ходе визита Майя Санду «зачем-то» синхронизировалась с Владимиром Зеленским в национал-патриотических по форме, но абсолютно бесперспективных по сути декларациях.

«Вместо того, чтобы соблюдать дружелюбный нейтралитет, получая бонусы и с российской, и с европейской стороны, новый президент Молдовы с румынским паспортом сразу же начала ухудшать позиции собственной республики… Вот чем Зеленский в его нынешнем виде может помочь Молдове? Может Украина будет массово потреблять молдавское вино? Или сельхозпродукцию? Вряд ли. Украина, как и Молдова, может с избытком производить», — отмечает Уралов.

Эксперт подчеркивает, что ось «Кишинёв-Киев» — это по сути демонстрация стратегического бессилия ради «сиюминутного хайпа». Также политолог подчеркивает, что Молдавию в этой ситуации жалко.

«Сейчас начнут возню вокруг Приднестровья и будут пытаться продать «антироссийскую риторику» новой администрации Байдена… Продадут. Но ничего кроме заявлений и дискриминационных законов придумать не смогут. Эти меры приведут лишь к повышению размера взяток для приднестровцев и россиян, и все это прекрасно понимают», — уточнил Уралов.

В завершение он крайне скептически оценил поручение президента Зеленского победить контрабанду на украинско-молдавской границе, особенно на приднестровском участке.

«Правители в Киеве и Кишинёве не рискнут тронуть реальных повелителей украинско-молдавской границы. Потому что получат такую обратку от «глубинного государства», что будет больно», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что официальный визит Санду в Киев состоялся накануне, 12 января. Стороны заявили о «перезапуске» отношений стран и обсудили шесть основных тем, принципиально важных для двустороннего сотрудничества.

В ходе открытой части сегодняшних переговоров в Киеве и итоговой пресс-конференции Зеленский и Санду, по сути, проигнорировали тему Приднестровья, ограничившись лишь краткими общими заявлениями о «неизменности позиций».