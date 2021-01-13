Париж, , 15:18 — REGNUM Согласно расследованию, проведенному французским изданием Le Canard enchaîné и опубликованному в среду, 13 января, бывшая супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Сесилия Аттиас якобы с 2002 по 2003 год незаконно получала «вознаграждение» в качестве помощницы депутата.

Как уточняют журналисты, Аттиас, предположительно, в течение девяти месяцев получала 3008 евро в качестве помощницы депутата Национального собрания Жоэлль Секкальди-Рейно, при этом не исполняя свои обязанности. В этот период времени муж Аттиас, Николя Саркози, был министром внутренних дел Франции.

В ответ на опубликованное расследование Секкальди-Рейно заявила, что ей «нечего сказать». Сама Аттиас также отказалась комментировать публикацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 г. во Франции завершился процесс над Саркози, против которого Национальная финансовая прокуратура выдвинула обвинение в коррупции.

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