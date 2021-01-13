Москва, , 15:11 — REGNUM Бюджетные траты регионов в значительной мере были призваны компенсировать сокращение инвестиционных расходов. Об этом 13 января заявил вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

«Было заметно, конечно, сокращение инвестиций в большинстве регионов. Было также заметно, что регионам приходилось спасать ситуацию с инвестициями своими силами, то есть инвестиции в основной капитал падали, а инвестиции из региональных бюджетов, наоборот, росли. Потому что по-другому ситуацию поддержать регионы просто не могли, кроме как через свои бюджеты», — заявил Туровский.

«Но и это имело свою цену, поскольку в регионах вновь стал дефицит бюджета, об этом много говорилось в прошлом году. И число регионов с дефицитами бюджета не является большинством пока что, но заметно выросло по сравнению с 2019 годом», — указал он.