13 января 2021 | Время чтения 5 мин

В Японии продолжается обсуждение предпринятого уже во второй раз совместного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Анатолий Кошкин, , 16:16 — REGNUM В Японии продолжается обсуждение предпринятого уже во второй раз совместного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По сообщениям российских СМИ, совместное патрулирование российских и китайских стратегических бомбардировщиков в нейтральном воздушном пространстве прошло 22 декабря минувшего года. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения самолетов. Согласно заявлению Минобороны РФ, полет проходил строго в рамках международного права, границы государств нарушены не были.

Дальний бомбардировщик Ту-95 Dodmedia.osd.mil

Тем не менее японские СМИ сочли момент удобным для дальнейшего нагнетания недоверия к России и Китаю и призывов «противостоять угрозе». Нагнетание страхов дает свои плоды: все большее число японцев заговорили о якобы приближающейся «новой японско-русской войне». Во всяком случае, об этом стали открыто писать безымянные «блогеры», а редакции японских СМИ их провокационной болтовне не препятствуют. Однако, с другой стороны, складывается впечатление о том, не является ли такое нагнетание конфронтационных настроений сознательной редакционной политикой японских изданий. И не готовятся ли все эти «жесткие и резкие» комментарии в одном центре или, как говорят в Японии, «в командной рубке»?

Приведем образчики таких «комментариев японских читателей» в переводе ИноСМИ.

«Пользователи предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина, хотя в Минобороны России подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств».

«Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сэнкаку, а Россия нам северные острова никогда не отдаст… С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии «по кусочку», — предположил один из читателей.

«Китай — это страшно! А тут еще и Россия! …Думаю, нам следует еще больше укрепить японско-американский (военный — А.К.) союз!» — призвал другой пользователь.

«С Россией шутить не надо», — согласились с ним в комментариях.

«А японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось?» — спросил читатель.

«Японии нужно увеличить свои военные расходы в пять раз. Численность сил самообороны тоже нужно увеличить впятеро», — убежден пользователь.

Японский солдат Mod.go.jp

Однако темой российско-китайского сотрудничества в обеспечении безопасности озабочены и весьма серьезные японские и американские политические и аналитические центры. Автору этих строк многократно приходилось вступать в дискуссию с японскими политиками и политологами, откровенно и с нескрываемой тревогой интересующимися, как далеко может пойти Москва в сближении в военной области с Пекином. И можно ли ожидать в обозримом будущем заключения между двумя странами официального договора о взаимопомощи в обеспечении безопасности, а именно создания полноценного военного союза.

При этом неизменно мои собеседники пытаются «промывать мозги», по-японски «сэнно», убеждая, что мы, русские, плохо-де знаем психологию и политическую культуру китайцев, которым «нельзя доверять». Правда, соглашаясь с напоминанием о том, что у русских есть свой исторический опыт, когда именно японцы были неискренны при подписании соглашений с нашей страной.

Как бы то ни было, у японских и американских союзников задача — если не оторвать Россию от Китая, то хотя бы посеять у Москвы сомнения в надежности Пекина — является приоритетной. Неуемное стремление реализовать «сценарий» сталкивания России с Китаем рождает у иных «аналитиков» очевидно абсурдные построения и идеи. К таковым не могу не отнести умственные завихрения некоего Джеймса Дюрсо в американском издании The Hill. «Идея» состоит в том, чтобы для противостояния сближающимся КНР и Европейскому союзу Вашингтон должен «перетянуть» на свою сторону Россию, которая, по убеждению автора, «будет счастлива объединиться с Америкой».

Джо Байден во время президентской компании 2020 (сс) Gage Skidmore

Рассуждения сводятся к следующему: «…Если Евросоюз вступает в альянс с Китаем, Соединенным Штатам не следует тщетно бороться за внимание Европы. Америке нужно объединиться с Россией, чтобы сбалансировать мощь Китая.

Это будет не первая кампания, которую проведут Соединенные Штаты, Великобритания и Россия. Кроме того, в этой новой кампании примут участие и другие партнеры, а именно участники четырехстороннего диалога по безопасности — Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия, которые недавно провели совместные военные учения».

Похоже, уверенный в грандиозности своего «стратегического плана», представлении его этакой новой «великой евроазиатской шахматной доской» американский аналитик и за Путина уже «все решил». Читаем: «Путин будет искренне радоваться своей удаче, потому что он знает, что в отношениях с Китаем он занимает позицию младшего партнера, поэтому для него гораздо выгоднее оказаться в одной упряжке с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. Учитывая те чувства, которые в России пробуждают воспоминания о Великой Отечественной войне, Москва, вероятно, захочет сотрудничать со своими партнерами времен Второй мировой войны, чтобы снова разгромить фашизм, у которого на этот раз китайские черты».

Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь» Kremlin.ru

Конечно, можно было бы с презрением отбросить эти писания провокатора. Но не следует забывать, что понимание неодолимости военного блока России и Китая будет заставлять Вашингтон и Токио и дальше изыскивать «хитроумные шаги» по искусственному внесению и разжиганию различного рода противоречий между Россией и Китаем. А также поддерживать через различные НПО и «фонды» свободно действующие на западные деньги в нашей стране прозападные силы, беспрепятственно ведущие пропаганду о «китайской угрозе», «стремлении Пекина захватить Сибирь и российский Дальний Восток» и пр.

Ответом же тем, кто вознамерился нарушить фактически сложившийся и развивающийся российско-китайский блок и уничтожать наши страны поодиночке, и являются совместные патрулирования стратегических бомбардировщиков двух стран, которые желательно для острастки проводить регулярно, на плановой основе.