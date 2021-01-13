Киев, 13 января 2021, 16:03 — REGNUM С 2011 по 2021 год количество книг, ввезённых из России на Украину, снизилось в 12 раз. Об этом сообщила 12 января пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).
В ведомстве рассказали, что причиной такого падения стал закон, принятый на Украине в конце 2016 года.
С 2017 года комитет вынес 4274 отказов на ввоз российских книг на Украину, из них 274 отказа были связаны с «антиукраинским» содержанием книг. Всего на Украину не позволили ввезти около 1,5 млн «антиукраинских» книг.
Напомним, после государственного переворота и начала гражданской войны в Донбассе власти Украины объявили Россию виновницей бед, которые начались в стране с 2014 года. РФ была официально объявлена на Украине «страной-агрессором», хотя никакие реальные доказательства «агрессии» так и не были предоставлены.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Госкомтелерадио Украины издало 2171 запрет на ввоз российских книг.
Читайте ранее в этом сюжете: В 2019 году Украина запретила ввоз около 1 млн книг из России