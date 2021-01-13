Киев, , 16:03 — REGNUM С 2011 по 2021 год количество книг, ввезённых из России на Украину, снизилось в 12 раз. Об этом сообщила 12 января пресс-служба Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

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В ведомстве рассказали, что причиной такого падения стал закон, принятый на Украине в конце 2016 года.

«Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также таким, которые содержат «пропаганду» в пользу «государства-агрессора», — сказано в сообщении.

С 2017 года комитет вынес 4274 отказов на ввоз российских книг на Украину, из них 274 отказа были связаны с «антиукраинским» содержанием книг. Всего на Украину не позволили ввезти около 1,5 млн «антиукраинских» книг.

«По инициативе Госкомтелерадио решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) введены санкции в отношении девяти российских издательств. Это почти вдвое уменьшило объёмы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории РФ», — добавили в пресс-службе.

Напомним, после государственного переворота и начала гражданской войны в Донбассе власти Украины объявили Россию виновницей бед, которые начались в стране с 2014 года. РФ была официально объявлена на Украине «страной-агрессором», хотя никакие реальные доказательства «агрессии» так и не были предоставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Госкомтелерадио Украины издало 2171 запрет на ввоз российских книг.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2019 году Украина запретила ввоз около 1 млн книг из России