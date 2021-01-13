Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов демократ Джо Байден выдвинул на пост главы агентства США по международному развитию (USAID) бывшего постпреда Штатов при ООН Саманту Пауэр. Говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте переходной команды Байдена.

«Байден назвал представителя Саманту Пауэр кандидатом на пост главы Агентства США по международному развитию (USAID)», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия постпреда США при ООН Саманты Пауэр окончились 20 января 2017 года с момента окончания работы администрации президента США демократа Барака Обамы.