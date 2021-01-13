Москва, , 15:16 — REGNUM Выступление президента Молдавии Майи Санду на украинском языке во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским вызвало неоднозначную реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили свою точку зрения 13 января в социальной сети Facebook.

«В процессе беседы оба президента перешли на русский. Кроме приветствия Санду ничего не выучила по-украински, а Зе не знает румынского», — шутит Татьяна Я.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что Санду поступила крайне уважительно по отношению к Украине. По их мнению, таким образом политик намеревается установить дружеский диалог с соседней страной.

«Это уважение к собеседнику — говорить на его языке. Умные люди это понимают. И также понимают, что знание языков — это сила, а не кичиться только одним, который знаешь», — считает Светлана К.

Но другие комментаторы оказались не столь впечатлены подобным жестом. По их видению, это является дешёвым популистским ходом и не несёт в себе глубокой заинтересованности в изучении украинской культуры и языка.

«Выучить пару предложений можно на любом языке», — пишет Alexander S.

Нашлись и те, кто призвал относиться к подобным ситуациям более спокойно. Они считают, что взаимоотношения стран, которые выбрали независимое существование, являются их личным делом.

«Интересно, почему же столько ненависти друг к другу. Каждый хочет жить самостоятельно и независимо друг от друга. Это же выбор каждого народа. Эти процессы будут продолжаться, надо просто жить дружно и в мире между соседями и государствами. У каждого своя дорога», — поделился мнением Гойджа М.

Напомним, 12 января президент Молдавии Майя Санду во время визита в Киев начала своё выступление на брифинге на украинском языке.