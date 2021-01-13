13 января 2021 | Время чтения 6 мин

«В идеальном мире ЕС был бы объединен с США, чтобы они могли вместе противостоять вызовам России и Китая. Но если ЕС присоединится к Китаю, США должны избегать тщетных попыток привлечь внимание Европы, а вместо этого объединиться с Россией, чтобы уравновесить Китай.

Игорь Юдкевич, , 16:42 — REGNUM США, очевидно, не оставляют попыток втянуть Россию в качестве исполнителя американского антипекинского замысла в войну против Китая. Сначала торговую — хотя это только для затравки — а там, глядишь, и в горячую.

США Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В издании The Hill вышла статья Джеймса Дюрсо — бывшего профессионального сотрудника Комиссии по закрытию и реорганизации оборонных баз в 2005 году, Комиссии по контрактам военного времени в Ираке и Афганистане. Дюрсо служил в ВМФ США, офицер ВМФ с 20-летним опытом работы в сфере логистики и безопасности. Работал по Кувейту, Саудовской Аравии, Ираку. В своей статье «Противостоять Китаю США должны вместе с Россией» Дюрсо разворачивает эффектную логическую цепочку, разъясняя, почему Америке так нужна Россия и почему для России было бы невиданной удачей стать американским пушечным мясом. Он даже пытается спекулировать на памяти о Великой Отечественной войне, забывая, что именно те две страны, которые он сейчас хочет столкнуть лбами, понесли самые крупные потери. И что «фашистским» в России Китай не считают. А вот роль США в выращивании в ХХ веке фашистской Германии и натравливании ее на СССР, а также в послевоенном спасении нацистских сотрудников от петли, становится всё более обсуждаемой. Как и эволюция самих США в сторону всё меньшей демократии.

Ниже — перевод его статьи.

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Европейский союз недавно объявил об инвестиционной сделке с Китаем, что завершило семилетние переговоры и совпало с окончанием срока полномочий Германии в качестве председателя Совета ЕС.

Си Цзиньпин и Ангела Меркель Fmprc.gov.cn

Соглашение не было встречено всеобщим одобрением, и многие критики отмечали, что незначительные уступки Китая, такие как расплывчатые обязательства по улучшению трудовых прав, не включали в себя согласие на открытые публичные тендеры, подписание соглашения о государственных закупках Всемирной торговой организации или принятие системы инвестиционных судов для рассмотрения споров инвесторов. Даже дружественная ЕС Financial Times признала эту сделку «стратегической победой Китая».

Процесс утверждения этой сделки может растянуться до 2022 года. Соглашение должно пройти юридическую проверку, быть переведено на различные языки и официально одобрено правительствами ЕС, Европейским парламентом и национальными парламентами. Поэтому у США есть время, чтобы разъяснить Европе последствия.

США должны донести до ЕС тщетность попыток удержать Китай в рамках соглашения на фоне того, как Китай требует передачи технологий, крадет технологии, которые ему не дают, и нарушает трудовые стандарты, которые он вроде как обязался поддерживать. Американцы по опыту знают, что это глупая затея.

Если это объяснить не получится, США должны напомнить Европе, что ее связанные с Китаем (или проникшие в Китай) технологические фирмы подпадут под особое внимание в своих сделках в США, или если они попытаются зарегистрироваться на американских фондовых биржах. Намек на отношение Евросоюза к США заключается в усилиях по регулированию американских технологических компаний с целью укрепления собственного технологического сектора — вместо создания более благоприятной для бизнеса среды. Этот подход знаком Пекину, который попытается манипулировать европейским процессом, чтобы загнать в тупик свою конкуренцию США, поскольку это делает Европу более зависимой от Китая, чем когда-либо.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер Russian.news.cn

Но, если Европа настаивает на своей «стратегической автономии», Вашингтон должен выполнить это желание, выведя войска из Европы, потому что без американских войск НАТО — ничто.

Далее, США должны собрать группу для тура возрождения «Большой тройки».

В идеальном мире ЕС был бы объединен с США, чтобы они могли вместе противостоять вызовам России и Китая. Но если ЕС присоединится к Китаю, США должны избегать тщетных попыток привлечь внимание Европы, а вместо этого объединиться с Россией, чтобы уравновесить Китай.

Это будет не первая кампания, которую ведут США, Великобритания и Россия, — и в нее войдут другие партнеры, такие как участники Четырехстороннего диалога по безопасности (недавно проведшего военные учения), — в который наряду с США входят Индия, Япония и Австралия.

Лидеры Второй мировой войны в Лондоне и Вашингтоне знали, что нужно быть осторожными, когда имеешь дело с сильным человеком в Москве, поэтому и сейчас эти столицы должны знать форму. Да, заставить Россию встать на свою сторону будет недешево, учитывая все эти санкции, которые США называют своей «московской политикой». Но у кого еще есть граница в 2600 миль с Китаем? (Вообще-то, у Индии, но об этом чуть ниже).

В Великобритании России придется соблюдать некоторые ограничения. Конечно, она не станет, поэтому британцам придется использовать «дубинку», когда они впервые застанут российские «спецслужбы» за плохим поведением. И второй, и третий раз. Россия может и подчиниться кибернетическим «правилам дорожного движения», которые сдерживают ее оперативников, если такова цена подъема на борт.

Владимир Путин и Борис Джонсон Kremlin.ru

Путин не поверит своей удаче, потому что он знает, что у Китая был бы младшим партнером, поэтому лучше быть в упряжке с США и Великобританией. Учитывая чувство, вызванное в России Великой Отечественной войной, Москва может быть заинтересована в сотрудничестве со своими партнерами по Второй мировой войне, чтобы снова победить фашизм, но с китайскими особенностями.

Таким образом, США смогли бы рассчитывать на то, что Россия будет «присутствовать» на северной границе Китая, в то время как США и Великобритания увеличат сотрудничество в области безопасности с Индией вдоль ее 2500-мильной границы на юге Китая. Япония и Австралия сделают свои шаги на восток Китая, что побудит небольшие государства, такие как Вьетнам, стремиться к улучшению связей с США и их партнерами.

Это не значит игнорировать Европу, но такое игнорирование и не является приоритетной целью. Если Китай можно сдержать или направить в нужное русло, то с Европой можно справиться по мере возможности.

Кстати, в самой Европе Польша и Венгрия достаточно разозлили ЕС и, возможно, заинтересованы в том, чтобы избежать объятий Китая и укрепить свои отношения с США и Великобританией. Украина и Белоруссия находятся в более сложном положении, поскольку они жестко настроены против России и не захотят делать выбор, который укрепит Москву.

Премьер-министр Польши Матуш Моравецкий Premier.gov.pl

США должны надавить на швы Европы и использовать двусторонние соглашения, чтобы разрушить новые отношения континента с Китаем.

Самая жесткая коммерческая идея предназначена для Вашингтона, округ Колумбия. поскольку Конгресс, индустриальный комплекс санкций и большая часть внешнеполитического сообщества стремятся бороться с холодной войной — 2. Да, существуют долгосрочные личные, профессиональные и финансовые отношения, зависящие от нынешнего уровня взаимодействия с Европой, но это Европа времен холодной войны; Европа, которая закончилась в 1991 году — 30 лет назад; Европа, которая идет своим путем.