Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Американская корпорация Google заявила о своем намерении поддержать инициативу избранного президента США Джо Байдена о принятии нового миграционного закона, пообещав покрыть расходы иммигрантов на подачу необходимых заявлений, сообщает 13 января Reuters.

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В компании отметили, что готовы поддержать примерно 500 молодых иммигрантов, ищущим работу в рамках программы Отложенных мер в отношении детей-иммигрантов (DACA).

«Мы будем поддерживать усилия нового Конгресса и новой администрации по проведению комплексной иммиграционной реформы, которая поспособствует развитию визовых программ на основе трудоустройства, которые повысят конкурентоспособность Америки, дадут большую уверенность рабочим-иммигрантам и работодателям, а также будут продвигать более качественные и гуманные методы обработки иммиграции и безопасности границ», — подчеркнул старший вице-президент Google Кент Уокер в блоге.

Напомним, одним из аспектов правления президента США Дональда Трампа стало ограничения миграции в страны. В этой связи Трамп пытался закрыть DACA — программу легализации сотен тысяч детей, ввезённых в страну нелегальными иммигрантами, запущенную прежним президентом Бараком Обамой. Летом прошлого года Верховный суд США признал эти попытки главы Белого дома незаконными.

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