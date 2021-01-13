Москва, , 15:23 — REGNUM Заявление директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина о том, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского президента в 2020 году, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 13 января в социальной сети Facebook.

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«Отличная тактика — все свои неудачи на кого-то свалить», — написал Михаил Р.

Многие пользователи сообщили о том, что были совершенно не удивлены тому, что США вновь обвинили во вмешательстве в свои выборы Россию. Они уверены, что это стало неотъемлемой частью американской президентской гонки.

«Было бы очень странно, если бы не обвинили! Ох уж эта демократия по-американски!», — пишет Ольга Ш.

Некоторые комментаторы отметили, что подобные обвинения воспринимаются уже как анекдот. Они уверены, что у спецслужб США нет никаких существенных доказательств участия России в подобных махинациях.

«Такими темпами Америка скоро будет обвинять Россию за то, что первой признала независимость США. В стране нет проблем, просто рай, вот только Россия с Китаем суют палки в колёса, просто им заняться нечем», — пишет Natalja M.

Нашлись и те, кто призвал странам объединяться и давать отпор обвинениям США. Они считают, что действия Соединённых Штатов являются глумлением над здравым смыслом и с этим необходимо что-то делать.

«Уже не смешно. Думаю, в будущем, на любую попытку цветных революций, все страны, не сателлиты США, должны объединиться и обвинить Соединённые Штаты, ввести санкции с выселением послов, как инагентов. Иначе этот цирк сектантов, глумление над человеческим интеллектом, будет продолжаться вечно», — считает Alexandros I.

Напомним, 12 января директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского президента в 2020 году.