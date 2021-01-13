Париж, , 14:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил представителям политической элиты, критикующим его за «слишком медленное» осуществление вакцинации от COVID-19 в стране, почему эта процедура не может происходить быстрее.

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 12 января, лидер Франции в ходе пресс-конференции заявил, что «нельзя по прошествии двух дней оценивать то, что будет длиться несколько месяцев».

«Те, кто сегодня говорят мне, что вакцинация происходит слишком медленно, еще в декабре говорили мне, что все идет слишком быстро… Это занимает больше времени, чем одна публикация в Twitter… Администрация, управляемая министрами, контролируется парламентом. Она делает то, что требует парламент», — пояснил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что достижение экономического роста в 6% в 2021 году станет для страны «вызовом».

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