Бишкек, , 14:24 — REGNUM В отличие от многих других политиков новый президент Киргизии не закрывает глаза на очевидные факты, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 января, комментируя высказывания Садыра Жапарова.

Как сообщалось ранее, Жапаров заявил, что русский язык сохранит в Киргизии статус одного из двух национальных языков и что Россия — стратегический партнер и союзник его страны.

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« В словах нового президента Киргизии мне импонируют реализм и самостоятельность. В погоне за соответствием «мировым трендам» многие политики в современном мире закрывают глаза на очевидные факты. Садыр Жапаров этого не делает. Он верно отмечает неразрывность связей между нашими странами, подчёркивает, что Россия для Киргизии — это не только стратегический партнёр, но и союзник.

Становление киргизской государственности происходило в рамках нашей общей страны; взлёт общественно-политического, экономического и культурного развития Киргизии произошёл в период СССР. Важнейшей основой тех достижений стал русский язык — отсюда и честная позиция Жапарова в пользу того, чтобы он продолжал иметь в Киргизии официальный статус.

Напротив, разговоры о том, что молодежь в Киргизии якобы «перестала говорить на русском языке», — это чистой воды популизм. Всем понятны связь владения русским языком с тем объёмом знаний, который открывается перед человеком. В случае с Киргизией здесь добавляются реальные возможности получения высшего образования и поиска работы в России или на предприятиях с российским участием в Киргизии.