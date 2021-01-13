Москва, , 14:09 — REGNUM Выход из пандемии в России вызовет рост социально-политической напряжённости Об этом 13 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

«Выход из пандемии будет кризисом сам по себе. Кризисом с разной точки зрения», — заявил Орлов.

В 2020 году протест существенно ослаб. Но ослаб он в связи с пандемией и ограничениями, с пандемией связанными, указал политолог.

«Завершение пандемии будет означать и рост ожиданий общественных, и рост протестных настроений, и осознание людьми тех проблем с социально-экономической ситуацией и их социально-экономическим положением, которые, в общем, очевидны», — подчеркнул Орлов.

«Проблема заключается в том, что эта негативная точка будет приходиться на начало развёртывания избирательной кампании в Государственную думу», — указал он.