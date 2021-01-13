Томск, , 14:08 — REGNUM Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных опроверг информацию о слиянии региона с другими субъектами РФ.

Комментарий Ильиных 13 января приводит Telegram-канал администрации Томской области.

«Вчера и сегодня в некоторых регионах России распространяется информация о слиянии регионов. Вчера, например, в Иркутской области обсуждали слияние с Тувой. Сегодня у нас провели вброс подобной информации», — заявил томский вице-губернатор.

По его словам, «никаких предпосылок для изменения территориального деления страны нет».

Также Ильиных отметил, что речь идёт об «информационных атаках», цель которых — «понижение социального самочувствия, доверия к местной власти».

»Это часть стартовавшей избирательной кампании, не очень чистоплотная часть», — резюмировал Сергей Ильиных.

Напомним, ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Томскую область ждёт упразднение, регион якобы планируют разделить между Ханты-Мансийским автономным округом и Новосибирской областью.

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