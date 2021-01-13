Москва, , 14:07 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королёв был великим «украинским» учёным, вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 13 января в социальной сети Facebook.

«Сергей Королев — советский ученый, конструктор ракетно-космических систем, жил и работал в СССР», — написала Irina J.

Многие пользователи отметили, что если следовать логике Зеленского, то национальная принадлежность будет представлять из себя полный абсурд. Они считают, что пользоваться подходом президента Украины нельзя.

«А если я родилась в Казахстане, то я казашка. Если мои внуки родились в Чехии, то они чехи. Да, логика железная», — пишет Ljubov R.

Некоторые комментаторы уверены, что нельзя считать Королёва украинцем, потому что данная личность ассоциировала себя со всем Советским Союзом. Тот факт, что он родился на Украине, не значит совершенно ничего, считают они.

«Оценивать надо по принадлежности к Империи, а не по жалким национальным признакам!», — считает Jubal H.

Часть пользователей пришли к выводу, что Украина за всю свою современную историю так и не смогла создать что-либо соразмерное с тем, что выходцы с этой территории создали во времена СССР. Поэтому, думают они, руководству Украины приходится хвастаться только прошлым.

«Это называется использовать заслуги великого человека. Практически за 100 лет не смогли сами ничего придумать, только как делить украинец он или русский. Пусть почитают историю, какая страна была во время жизни Королева», — поделилась Anastasia G.

Напомним, 13 января президент Украины Владимир Зеленского сообщил, что главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королёв был великим украинским учёным.