Москва, , 14:03 — REGNUM Об этом 13 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

«Что для региональной политики, для ситуации в регионах может быть проблемой? Первый риск — начало года. Санкционные факторы, факторы неблагоприятного социально-политического положения формируют конфигурацию этого риска», — заявил Орлов.

«На мой взгляд, действует он слабее, чем можно было предугадать, и мы это видим, допустим, по динамике нефтяных цен, по влиянию на курс рубля. И совершенно очевидно, что политическая нестабильность в Соединённых Штатах затягивается», — продолжил он.

Таким образом, санкционное давление, скорее, станет более поздним фактором, а не фактором в начале года, указал политолог.

В целом негативные факторы могут отразиться на потенциальных точках протестной активности, однако в целом ситуация будет стабильной, спрогнозировал Орлов.

«Санкционные, с одной стороны, и уплата налогов с другой сойдутся в одной точке. Посмотрим, с точки зрения влияния на рубль что будет главным, что будет определяющим», — подчеркнул он.