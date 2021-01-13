Москва, , 13:58 — REGNUM Советники лидеров государств «Нормандской четвёрки» могут собраться на следующую встречу 22 января. Об этом ранее сообщила пресс-служба офиса президента Украины. Однако, как заявил источник в администрации президента РФ, пока эта дата не подтверждена.

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«Пока подтверждения именно 22-го нет», — сказал собеседник РИА Новости.

То, что точно известно на сегодняшний день, что эта встреча пройдёт в формате видеоконференции, добавил источник.

Напомним, 12 января в Берлине завершилась встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств. От России в переговорах, которые прошли в ведомстве федерального канцлера Германии, участвовал заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Козак, с украинской стороны — глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

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Участники встречи обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что пока рано говорить о сроках проведения саммита лидеров «Нормандской четвёрки». По его словам, обсуждать этот вопрос можно начать только после реализации договорённостей предыдущей встречи, которая состоялась в столице Франции в декабре 2019 года. Однако пока, подчеркнул официальный представитель Кремля, в этом плане «похвастаться сильно нечем».