Москва, , 13:55 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса наиболее эффективные региональные власти оказались ещё эффективнее и наоборот. Об этом 13 января заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM по теме «Эффективность управления в регионах: динамика, критерии, прогноз».

«Совершенно очевиден очень значительный контраст между социально-экономическими и финансовыми показателями. Если в социально-экономическом падение, то в политико-управленческом — рост», — заявил Орлов.

«Совершенно очевидна поляризация регионов. Успешные, относительно успешные регионы в некотором смысле стали ещё успешнее, аутсайдеры… эксперты оценивают и расчёты показывают, что управление стало ещё хуже», — подчеркнул он.Среди десяти лучших регионов оказались (в порядке убывания в рейтинге) Тюменская, Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чечня, Ленинградская область, Москва, Московская область, Калужская область, Сахалинская область.

Среди аутсайдеров — Калмыкия, Карелия, Северная Осетия, Ингушетия, Бурятия, Хакасия.