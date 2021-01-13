Киев, 13 января 2021, 13:58 — REGNUM В 2014 году в результате госпереворота правительство США получило контроль над Украиной и с тех пор использует её для давления на Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива 13 января в эфире телеканала NewsOne.
Парламентарий подчеркнул, что Украина является колонией Запада.
Кива отметил, что на Украине нет ни патриотизма, ни целостности, ни государственности, а есть только системное уничтожение нации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илья Кива обратился в правоохранительные органы Украины с требованием расследовать информацию о «тайной» вакцинации украинских политиков, чиновников и бизнесменов нелегально завезённой в страну западной вакциной от коронавирусной инфекции.
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