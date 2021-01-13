Симферополь, , 13:55 — REGNUM Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала, где заявил, что мечтает переехать на Украину, однако сомневается, что сможет выжить там на минимальную пенсию из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ, вызвал шквал комментариев в сети. Пользователи выразили своё отношение 13 января в социальной сети Facebook.

«Ахаха! Я, конечно, патриот, но останусь в ненавистной России, т.к. тут лучше!», — пишет Миша П.

Многие пользователи выразили сомнение в том, что данный человек действительно любит Украину. Они считают, что данный гражданин в первую очередь думает о своём животе, а только затем уже о каких-то ценностях.

«Какой он к чёрту патриот? Обычный шумер, который ищет, где халява пожирнее. Я не удивлюсь, если он уедет, но при этом сохранит свою российскую пенсию и будет получать вторую на территории Украины», — считает Александр А.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что если бы данный гражданин действительно был патриотом Украины, то у него не было бы никаких сомнений в том, чтобы переехать в соседнюю страну.

«Ну и какой он патриот?! Все патриоты живут на Украине, топят дровами. Да и горячая вода для нормального патриота не нужна, лишнее само отвалится!», — написал Александр Т.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что подобные люди могут направить оружие в сторону России, если подвернётся удобный случай.

«Вот таких хитрых, как этот мужик, в Крыму полно. Будут жрать и греться из российских рук, но, при случае, оружие направят против России», — поделилась мнением Татьяна Р.

Напомним, 13 января пенсионер из Крыма дозвонился в эфир украинского телеканала, где заявил, что мечтает переехать на Украину, однако сомневается, что сможет выжить там на минимальную пенсию из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ после «майдана».