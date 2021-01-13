Москва, , 13:43 — REGNUM Блокировка российских СМИ в американских соцсетях представляет собой неприкрытую цензуру, говорится в заявлении МИД России.

«Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении отечественных СМИ», — говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что массовые блокировки и удаление российского контента приобрели системный характер и «представляют собой настоящую неприкрытую цензуру».

В МИД России добавили, что Москва продолжит поднимать на международных площадках проблемные вопросы работы средств массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ осудили агрессивные действия стран Прибалтики по отношению к журналистам, сотрудничающим со Sputnik и Baltnews, назвав их попранием свободы СМИ.

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