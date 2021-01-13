Бишкек, , 13:40 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии предлагает забрать в пользу государства 21 дорогую машину, угнанную в других странах и незаконно завезенную в республику. Об этом заявил заместитель главы МВД Мирлан Каниметов, выступая на заседании киргизского парламента.

Свою позицию по этому вопросу замминистра аргументировал тем, что «страховые компании уже всё равно компенсировали ущерб хозяевам угнанных авто».

Также он отметил, что киргизские правоохранители задержали членов транснациональной преступной группировки — трех киргизстанцев и двух таджикистанцев, которые в 2020 году угнали в России и перевезли в Киргизию 18 дорогостоящих автомобилей.

Напомним, что по официальным данным, в 2018 году на территории Киргизии угнали 224 машины, в 2019 году — 324, а в 2020 году — 246. В минувшем году милиции удалось раскрыть 199 таких преступлений.