Брюссель, , 13:29 — REGNUM Способность корпораций, которые владеют социальными сетями, на «основании неясных критериев и без надзора заставить замолчать» президента США может угрожать свободе слова. С таким предостережением выступила заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова. Об этом сообщает Politico.

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Она подчеркнула, что безответственное подстрекательство к насилию со стороны действующего главы Белого дома Дональда Трампа заслуживает ответных действий, однако «продолжать действовать в том же духе» нельзя.

Йоурова выступала за «более жёсткое регулирование» и «повышенную ответственность цифровых игроков». Она напомнила, что недавно представленные в ЕС законопроекты для регулирования деятельности технологических платформ «повысят подотчетность онлайн-платформ и уточнят правила удаления незаконного контента».

«Однако потребуется время, чтобы новые нормы начали работать, а мы должны действовать уже сейчас», — подчеркнула замглавы ЕК.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсети Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов действующего американского лидера Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

12 января возможность публиковать новые видео на официальной учётной записи президента США Дональда Трампа на неделю заблокировала администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего американской компании Google.