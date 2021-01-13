Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Активисты петербургского градозащитного движения «Живой город» провели в Санкт-Петербурге и Москве более 15 одиночных пикетов, чтобы добиться федеральной помощи в сохранении архитектурных памятников города Новая Ладога.

Пикет за сохранение Новой Ладоги Движение «Живой город»

Новая Ладога — город в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. С момента основания Новая Ладога представляла собой уездный купеческий городок. И сейчас город сохранил свою историческую планировку. Здесь сохранились купеческие и мещанские особняки, а напротив автовокзала — Гостиный двор (уменьшенная копия петербургского здания). Также сохранились до наших дней два здания: Никольский собор и церковь Рождества Пресвятой Богородицы одной из главных достопримечательностей города — Николо-Медведский монастырь, построенного в XIV—XV веках новгородскими мастерами.

Однако общее состояние сохранившихся архитектурных памятников оставляет желать лучшего. Только после нескольких пожаров в исторических постройках вопросом сохранения занялись не муниципальные, а региональные власти, которые разработали ряд программ и выделили средства на сохранение города.

При этом активисты считают, что власти Новой Ладоги не заинтересованы в сохранении исторической части города, поэтому без федеральной помощи сохранить архитектурные достопримечательности города не получится.

«В 2021 году заработает система субсидий из областного бюджета на реставрацию памятников, находящихся в муниципальной собственности. Это очень важный шаг, так как большинство домов-памятников принадлежат именно муниципалитетам, у которых нет средств на их реставрацию, — пишут в своем обращении активисты. — Вместо этого руководство Новой Ладоги уже несколько лет пытается продавать дома-памятники частным инвесторам. Результат закономерен — реставрация ни одного дома так и не началась».

Добавим, что Новая Ладога вошла в число семи городов, где губернатор региона Александр Дрозденко поручил провести масштабные работы по улучшению внешнего облика, благоустройству, ремонту домов и дорог.

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