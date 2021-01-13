Джакарта, , 13:23 — REGNUM Посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет заявил, что Европейский союз будет ждать столько, сколько потребуется для завершения переговоров о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и ЕС, сообщает Antara.

«Да, соглашение охватывает всё, включая пальмовое масло. Мы не будем проводить различия, тем более что для нас это одна из основных областей в сельскохозяйственной продукции», — заявил посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет.

Пальмовое масло стало новой проблемой в торговых отношениях Индонезии с Европейским союзом после того, как ЕС выпустил директиву по возобновляемым источникам энергии, которую власти Индонезии назвали дискриминацией по отношению к пальмовому маслу.

«Надеемся, что будет найдено хорошее решение», — отметил посол ЕС в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии заявила, что закупка вакцины от коронавируса через программу вакцинации против коронавируса Covax будут доступна во втором квартале 2021 года.

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