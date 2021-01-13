Киев, , 13:20 — REGNUM Украинское руководство найдёт общий язык с новой администрацией США, а президент Украины Владимир Зеленский и новый глава США Джозеф Байден установят «замечательный контакт», полагает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в опубликованном 13 января интервью сетевому изданию «Обозреватель».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Кулебы, он убеждён в нахождении общего языка с новой американской администрацией, которая «очень хорошо понимает Украину». Между Зеленским и Байденом «установится замечательный контакт».

Глава украинской дипломатии пояснил, что МИД работает над проведением встречи лидеров в этом году. Нужно, чтобы Зеленский и Байден как можно скорее поговорили, ведь именно такие беседы позволяют «достигать стратегических договоренностей и взаимопонимания», подчеркнул он.

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