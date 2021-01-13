Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров заявил, что поставит прививку от коронавируса только после того, как ее получат другие депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания.

Медсестра во время вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Это будет абсолютно честная позиция с моей стороны», — цитирует слова 65-летнего спикера издание ЗАКС.Ру.

Напомним, что петербуржцы старше 60 лет, а также медики, педагоги и соцработники могут привиться от ковида в приоритетном порядке. Также в число тех, кто может получить вакцину раньше, попали журналисты.

По словам Вячеслава Макарова, в настоящее время большинство депутатов и сотрудников аппарата городского парламента пока не привились от коронавируса. Представители Заксобрания намерены прививаться только после приоритетных категорий вакцинируемых.

По данными источника, о том, что привились, ранее сообщили единоросс Андрей Анохин и беспартийный депутат Михаил Амосов.

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