Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Внезапно будущее Республиканской партии США теперь зависит от лидера сенатского большинства Митча Макконела, который «может избавиться от Дональда Трампа и трампизма как политически токсичного актива». Об этом в своей статье написал корреспондент телеканала SVT в США Фуад Юсефи.

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»Когда Дональд Трамп год назад предстал перед судом в Сенате, Макконнелл был ярым защитником президента. Он назвал этот процесс «токсичным» и проявлением «предвзятого гнева» со стороны демократов. Его четкая линия привела к тому, что почти все республиканцы присоединились к партии, и оправдали Трампа, за исключением единственного сенатора от штата Юта Митта Ромни. Такова была сила Митча Макконнелла. В последние годы его власть над Республиканской партией была настолько сильна, что полностью казалась сопоставимой с влиянием Трампа», отметил он.

«Но теперь все представляется иначе после того, как Макконнелл, как отмечалось, обвинил Дональда Трампа в проигрыше республиканцами Сената. Ночью несколько СМИ сообщили информацию о том, насколько действительно опечален лидер Сената президентом Трампом. Fox News сообщает, что Макконнелл «разъярен» на Трампа, карьере президентства которого теперь «конец». The New York Times сообщает, что Макконнелл «доволен» тем, что демократы реализуют процесс импичмента, а CNN сообщает, что Макконнелл видит падение Трампа как способ вывести его и трампизм из актива Республиканской партии», — написал Юсефи.

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