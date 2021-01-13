Москва, , 13:10 — REGNUM Обращение президента РФ с очередным посланием Федеральному собранию может состояться в середине февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 января сообщил источник в Госдуме.

«Может, в середине февраля», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что впервые послание главы государства Федеральному Собранию именно в начале года прошло в 2020 году, тогда это объяснялось необходимостью быстрого выполнения поставленных задач.

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