Ош, Киргизия, , 13:09 — REGNUM С рудника в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии пытаются незаконно вывезти в Китай 17 большегрузных машин с золоторудным концентратом. Об этом заявил депутат Аккулу Бердиев сегодня, 13 января, на заседании киргизского парламента.

По его словам, фуры с контрабандным золотосодержащим концентратом, ранее уже задерживали на контрольно-пропускном пункте «Иркештам» на киргизско-китайской границе.

Также парламентарий отметил, что одна или две машины всё же проехали в Китай, даже несмотря на то, что на золотой груз у них есть только фиктивные документы.

«Контрабанда продолжается. Нужно в срочном порядке принимать меры!», — подчеркнул депутат Бердиев, обращаясь к руководству таможенной службы.

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