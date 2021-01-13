Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Несколько минут назад в парламенте Швеции между лидером «Шведских демократов» Джимми Окессоном и премьер-министром страны Стефаном Лёвен произошла словесная перепалка в ходе дебатов в Риксдаге. Об этом 13 января сообщила газета Expressen.

Окессон раскритиковал работу правительства Лёвена, упомянув безответственную политику в области иммиграции и интеграции, а также безответственную правовую политику, способствующую сегрегации в обществе.

В свою очередь Лёвен заявил, что «Шведские демократы» в публичной дискуссии используют такое слово, как «война», что вовсе не является языком демократии.

Премьер-министр страны даже упомянул главу США Дональда Трампа, обвинив Окессона в защите «политики ненависти Трампа его и презрение к демократии».

На момент написания новости лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон по-прежнему занимал трибуну, полемизируя с лидером «Зеленых» Исабеллой Лёвин.

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