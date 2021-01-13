Москва, , 13:02 — REGNUM Российская Федерация расценивает агрессивные действия стран Прибалтики по отношению к журналистам, сотрудничающим со Sputnik и Baltnews, как попрание свободы СМИ. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном ко Дню российской печати.

«Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в Прибалтийских странах», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Так, в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в 2019 году литовские депутаты призвали заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва, а главного редактора Марата Касема задержали и выдворили из страны на пять лет.

Кроме того, отметили в МИД России, ещё одна прибалтийская страна — Латвия — прекратила ретрансляцию семи каналов группы RT, закрыли Первый балтийский канал, а служба госбезопасности в декабре 2020 года задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии целенаправленно и грубо нарушаются права русскоязычного населения. Кроме поражённых в правах неграждан, которых в Латвии порядка 280 тыс., обучение во всех латвийских школах, университетах и даже в детских садах, согласно принятым в 2018 году поправкам к закону об образовании, должно осуществляться только на латышском языке

Кроме этого, в Латвии активно преследуются правозащитники, защищающие права нацменьшинств, в частности, на них заводятся различные уголовные дела. В Латвии могут оштрафовать даже за показ фильма на русском языке, а власти и политическая элита возвело русофобию в ранг национальной идеи страны.

Читайте также: «Русофобия всё больнее бьёт по карману прибалтийских стран»