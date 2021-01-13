Элиста, , 13:02 — REGNUM Депутаты Народного хурала Калмыкии призвали к ответу спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева за оскорбление калмыцкого народа 29 января 2020 года. Соответствующее обращение за подписью председателя парламента Республики Калмыкия Анатолия Козачко направлено депутатскому корпусу Хакасии, пишет портал kalmykia-online.ru.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

«29 января 2020 года спикер Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев в своём выступлении на республиканской сессии публично оскорбил и оклеветал весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем», фактически записал всех калмыков в предатели, и оправдал депортацию калмыков в 1943—1944 годах. <…> До сих пор Владимир Штыгашев не понёс должного наказания за своё заявление. Более того, как следует из передачи федерального телеканала «Россия 24», руководством региона принято решение его премировать повышением годовой зарплаты на более чем миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашевым, несовместимо с занимаемой им должностью председателя Верховного совета Республики Хакасия», — говорится в обращении.

Калмыцкие депутаты считают, что Владимир Штыгашев должен понести соответствующее наказание и сложить с себя полномочия спикера парламента Хакасии.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2020 года в Элисте состоялся митинг против спикера Верховного совета Хакасии. Участники акции протеста потребовали возбудить уголовное дело в отношении Штыгашева. Многие пришли с портретами своих родных, воевавших против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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История завершилась тем, что президиум регионального отделения партии «Единая Россия» вынес председателю Верховного совета Хакасии Владимиру Штыгашеву предупреждение за его высказывания о калмыках.

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