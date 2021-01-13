Рим, , 13:06 — REGNUM Правительство Италии может продлить введенный в стране до 31 января, связанный с пандемией коронавируса, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 30 апреля. Об этом 13 января сообщил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца во время своего выступления в парламенте.

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«Предлагаем продлить режим ЧС, срок которого истекает 31 января, до 30 апреля», — приводит его ТАСС.

При этом режим ЧС из-за коронавируса был введен в Италии год назад и его срок с тех пор продлевался два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Италии на сегодняшний день за весь период пандемии выявлено свыше 2,303 млн носителей коронавирусной инфекции.