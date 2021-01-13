Джакарта, , 12:54 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что закупка вакцины от коронавируса через программу вакцинации против коронавируса Covax, возглавляемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), будет доступна во втором квартале 2021 года, сообщает Antara.

Женщины в защитных масках в Индонезии (сс) muhammad adil

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Индонезия, которая входит в 92 страны с низким и средним уровнем доходов, получит помощь от стран-доноров через механизм финансирования Covax.

Государство имеет возможность получить до 108 млн доз вакцины от коронавируса через программу Covax. Поставки вакцины будут постепенными и начнутся в первом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 января 2021 года в Индонезии выявлено 858 043 случая заражения коронавирусом.

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