Каир, , 12:57 — REGNUM Воздушное пространство Египта снова открыли для катарских самолетов на фоне возобновления отношений страны с Катаром после саммита в Саудовской Аравии. Об этом сообщает новостной портал «Аль-Ахрам» со ссылкой на заявление главы Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новэйра.

Airbus A320-232 Qatar Airways Sergey Korovkin 84

В соответствии с заявлением, в Египте официально сняли запрет на полеты самолетов катарских авиалиний с 13 января 2021 года.

5 января Совет сотрудничества стран Персидского залива и Египет подписали соглашение, которое фактически восстановило дипломатические отношения Египта с Катаром.

Ранее Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили об открытии своего воздушного пространства для катарских рейсов.

В середине 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические, торговые и туристические связи с Катаром из-за обвинений в спонсировании терроризма, которые в Катаре отрицали.