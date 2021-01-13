Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Хотя новая кампания цензуры в социальных сетях отчасти является попыткой «стереть» движение сторонников Дональда Трампа из учебников истории, это также попытка «заглушить» всю критику формирующегося политического консенсуса в грядущую эру Джозефа Байдена; критику, которая может исходить от левых или антивоенных кругов в США. Об этом написал бывший кандидат в президенты США в 2012 году Рон Пол, колонка которого была опубликована в консервативной шведской газете Fria Tider.

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»Массовая чистка социальных сетей на прошлой неделе, которая началась с того, что президент Трамп был навсегда заблокирован в Твиттере и отключен от других сервисов, была шокирующей и пугающей. Особенно для таких людей как мы, которые ценят свободный обмен идеями», — отметил он.

«Оправдания, приводимые для того, чтобы заставить замолчать широкие слои общественного мнения, непонятны, и процесс цензурирования далеко не прозрачен. Например, нигде в двух «оскорбительных» постах президента в Твиттере, прямо или косвенно не было высказано ни одного призыва к насилию. Это классический пример вынесения приговора до установления вины. Многие американцы рассматривают эту атаку на аккаунты в социальных сетях как атаку членов Демократической партии или либералов на консерваторов и республиканцев, но упускают из виду главное. Ограничение возможных просмотров в публичной онлайн-площадке не является заговором против консерваторов. Как отметили левые, например, Гленн Гринвальд, это более широкая атака на любое мнение, которое отклоняется от ориентиров приемлемого, установленного элитой, которая состоит как из демократов, так и из республиканцев», — написал Рон Пол.

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