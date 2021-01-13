Пхеньян, , 12:39 — REGNUM Член Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чжон, являющаяся младшей сестрой северокорейского лидера Ким Чен Ына, раскритиковала военных Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Представительница Северной Кореи негативно высказалась в адрес представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, которые недавно сообщили о проведении поздним вечером 10 января военного парада в Пхеньяне.

Южнокорейские военные также отметили, что данное мероприятие скорее всего было репетицией парада, который состоится в ближайшее время.

По словам Ким Ё Чжон, действия высокопоставленных военных Южной Кореи по отношению к КНДР являются «абсурдными», подчеркнув, что только Сеул проявляет подобную «враждебную настороженность».