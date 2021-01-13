Стокгольм, , 12:49 — REGNUM В эти минуты в шведском Риксдаге проходят публичные дебаты с участием лидеров парламентских партий. Как отмечает журналист газеты Expressen Адам Коскелайнен, представители оппозиции в парламенте «сразу же перешли к резкой критике» правительства.

Арне Лапидус, другой журналист Expressen, который в режиме реального времени следит за ходом дебатов и передает их содержание, отмечает, что одним из пунктов повестки стали предложения правительства по либерализации миграционной политики.

Представитель «Левых» Йохан Персон задал прямой вопрос премьер-министру Стефану Лёвену, готово ли его правительство и дальше продвигать свои инициативы, на что Лёвен ответил утвердительно.

Другим аспектом критики правительства стал недавний полет на Канарские острова генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дана Элиассона, который был вынужден уйти после скандала в отставку.

«Невозможно себе представить, чтобы никто в правительстве не знал, что Элиассон покинул страну», — заявил лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон.

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