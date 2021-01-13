Киев, , 12:29 — REGNUM Глава правительства Украины Денис Шмыгаль обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и Антимонопольному комитету (АМКУ) с просьбой установить реальные причины акций протеста в стране. Об этом сообщило 12 января издание «Левый берег».

«Премьер сказал, что он попросил разобраться Антимонопольный комитет и СБУ в ситуации с протестами», — рассказал журналистам источник в правительстве Украины.

По его словам, Шмыгаль подозревает, что акции протеста проходят не только из-за повышения тарифов на газоснабжение, но и с целью «политических манипуляций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье и ряде других регионов Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.

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