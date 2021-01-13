Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Вполне вероятно, что среди членов Республиканской партии США немало тех, кто не поддерживает Дональда Трампа, но во главе угла у большинства республиканцев будет стоять забота о своём электорате, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 13 января, комментируя резолюцию палаты представителей Конгресса США.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, члены палаты большинством голосов предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти, воспользовавшись 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Пенс еще до утверждения резолюции заявил, что не будет действовать таким образом. За утверждение резолюции проголосовал лишь один республиканец.

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« Республиканцы в США предпримут всё необходимое, чтобы не допустить отстранения Дональда Трампа от власти до 20 января. Соответственно будет действовать и вице-президент Пенс. Впрочем, Пенс уже заявил о том, что считает идею применения к Трампу 25-й поправки к конституции США вредной. Не пройдёт и импичмент Трампа.

Вполне вероятно, что среди республиканцев немало тех, кто внутренне не поддерживал и не поддерживает Трампа в принципе и тем более не согласен с его действиями в последние недели. Некоторые из них даже публично заявляют об этом. Тем не менее, уверен, во главе угла у большинства республиканцев будет стоять забота о своём электорате. Отказаться от Трампа, которого этот электорат в своём подавляющем большинстве поддерживает, значило бы отказаться от тех, кто голосует за Республиканскую партию. Этого, конечно, не произойдёт.