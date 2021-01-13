Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Члены палаты представителей США от Республиканской партии негодуют по поводу установки рамок металлодетектора, через которые теперь они в обязательном порядке должны проходить при входе зал заседаний. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, конгрессмен Лорен Боберт (штат Колорадо) вступила в спор с представителями полиции и не позволила им обыскать свою сумочку, после того, как сработала сигнализация металлодетектора.

«Мне законно разрешено носить огнестрельное оружие в Вашингтоне, округ Колумбия, и в комплексе Капитолия», — написала Боберт в Twitter после инцидента. — Металлодетекторы снаружи здания не остановили бы насилие, которое мы видели на прошлой неделе — это просто ещё один политический трюк спикера Пелоси».

С таким же возмущением выступила конгрессмен Дебби Ласко.

«Чтобы члены Конгресса могли войти в здание Палаты представителей США, мы теперь должны пройти через усиленные меры безопасности, вдобавок к тем мерам безопасности, которые уже были введены ранее. Эти новые положения включают в себя обыски и досмотры, как у преступников», — отметила Ласко, добавив, что теперь «мы живем в коммунистической Америке Пелоси».

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Напомним, новые меры безопасности были объявлены накануне, 12 января, после беспорядков на Капитолийском холме, произошедших на прошлой неделе, в результате которых погибли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили протесты в Вашингтоне и попытались захватить Капитолий. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал произошедшее «неудачной попыткой государственного переворота».