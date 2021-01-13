Вашингтон, 13 января 2021, 12:21 — REGNUM Члены палаты представителей США от Республиканской партии негодуют по поводу установки рамок металлодетектора, через которые теперь они в обязательном порядке должны проходить при входе зал заседаний. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, конгрессмен Лорен Боберт (штат Колорадо) вступила в спор с представителями полиции и не позволила им обыскать свою сумочку, после того, как сработала сигнализация металлодетектора.
С таким же возмущением выступила конгрессмен Дебби Ласко.
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Напомним, новые меры безопасности были объявлены накануне, 12 января, после беспорядков на Капитолийском холме, произошедших на прошлой неделе, в результате которых погибли пять человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили протесты в Вашингтоне и попытались захватить Капитолий. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал произошедшее «неудачной попыткой государственного переворота».