Улан-Удэ, , 12:15 — REGNUM Руководство Бурятии по итогам 2020 года не смогла улучшить свои показатели в рейтинге эффективности управ­ле­ния в субъ­ек­тах РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций, передаёт ИА REGNUM.

С общим результатом в 0,420 баллов (0,431 в 2019 году) республика заняла предпоследнюю, 84 строчку в рейтинге, пропустив лишь Хакасию. В прошлом году Бурятия располагалась на 80-м месте.

«В це­лом в ниж­ней топ-6 (ре­ги­о­ны, за­ни­ма­ю­щие ме­ста с 80-го по 85-е) из­ме­не­ний очень мало: в этой груп­пе оста­лись са­мые про­блем­ные рес­пуб­ли­ки: по­ми­мо Ха­ка­сии, это Бу­ря­тия, Ин­гу­ше­тия, Се­вер­ная Осе­тия и Ка­ре­лия», — говорится в исследовании.

При этом наихудшая ситуация с эф­фек­тив­но­стью оказалась в рам­ках политико-управленческого блоке, по которому Бурятия заняла 83 место. В рамках социального блока республика показала чуть лучшие результаты, заняв 77 место.

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