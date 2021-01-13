Улан-Удэ, 13 января 2021, 12:15 — REGNUM Руководство Бурятии по итогам 2020 года не смогла улучшить свои показатели в рейтинге эффективности управления в субъектах РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций, передаёт ИА REGNUM.
С общим результатом в 0,420 баллов (0,431 в 2019 году) республика заняла предпоследнюю, 84 строчку в рейтинге, пропустив лишь Хакасию. В прошлом году Бурятия располагалась на 80-м месте.
«В целом в нижней топ-6 (регионы, занимающие места с 80-го по 85-е) изменений очень мало: в этой группе остались самые проблемные республики: помимо Хакасии, это Бурятия, Ингушетия, Северная Осетия и Карелия», — говорится в исследовании.
При этом наихудшая ситуация с эффективностью оказалась в рамках политико-управленческого блоке, по которому Бурятия заняла 83 место. В рамках социального блока республика показала чуть лучшие результаты, заняв 77 место.
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